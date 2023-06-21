Збірна України з голом у стилі Мессі перемогла Хорватію на старті молодіжного Євро-2023 (відео)

Молодіжна збірна України (U-21) перемогла однолітків із Хорватії в рамках першого туру групового етапу фінального турніру Євро-2023. Матч на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед на 19-й хвилині зустрічі. Олексій Кащук отримав передачу з глибини від Артема Бондаренка, у стилі Лео Мессі обійшов чотирьох суперників і з меж штрафного пробив повз голкіпера. М'яч від стійки опинився в сітці воріт.

Після перерви "синьо-жовті" зміцнили свою перевагу. На 48-й хвилині Данило Сікан з лінії воротарського майданчика головою замкнув м'який навіс від Кащука.

Після другого забитого м'яча українці відійшли в оборону, зосередившись на швидких контратаках. У хорватів було кілька хороших нагод, аби бодай скоротити відставання в рахунку, але зробити це їм не вдалося. Одного разу нашу команду врятувала поперечина. Крім того, надійно на лінії воріт діяв Анатолій Трубін.

Зазначимо, що з тих гравців, які нещодавно виступали за дорослу збірну, повний матч відіграв лише Трубін. На 83-й хвилині поєдинку на заміну замість Сікана вийшов Георгій Судаков, а ось Михайло Мудрик і Владислав Ванат провели гру з хорватами на лавці для запасних.

Огляд матчу

На молодіжному Євро-2023 команда Ротаня виступає в групі B, де її суперниками є Хорватія, Румунія та Іспанія. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі збірні квартету.

Наступний матч на континентальній першості українська збірна проведе 24 червня проти Румунії. В заключному турі групового раунду "синьо-жовті" 27 червня зіграють з Іспанією.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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