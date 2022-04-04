Збірна України з греко-римської боротьби здобула другу медаль на Чемпіонаті Європи-2022

Владлен Козлюк приніс нашій команді "бронзу" континентальної першості.

Український борець греко-римського стилю Владлен Козлюк завоював бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи-2022 в Будапешті.

Козлюк виборов медаль у ваговій в категорії до 97 кг. Для українця це був дебютний виступ на континентальній першості серед дорослих. До цього він піднімався на п'єдестал лише на молодіжному та юніорському рівнях.

На шляху до медальної сутички Козлюк в 1/8 фіналу здолав минулорічного віцечемпіона світу серед юніорів, нідерландця Тірона Стеркенбурга (7:2), а у чвертьфіналі переміг бронзового призера ЮЧС-2019, турка Бейтуллу Кайшдага (8:4).

У півфіналі українець програв віцечемпіону світу 2018 року, представнику Болгарії Кирилу Мілову - 1:7. У "бронзовому" фіналі Козлюк виявився сильнішим за норвежця Фелікса Балдауфома - чемпіона Європи 2017 року, здобувши розгромну перемогу з рахунком 8:0.

Раніше повідомлялося, що українець Олександр Грушин також став бронзовим призером Чемпіонату Європи в Будапешті.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилася від участі в чемпіонаті Європи та залишилася в Україні, щоб захищати свою країну від російських окупантів.

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