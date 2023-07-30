Збірна України з Харлан зупинилася за крок від "бронзи" на чемпіонаті світу-2023 з фехтування

У матчі за третє місце українки поступилися Південній Кореї.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях залишилася без медалей чемпіонату світу-2023, який відбувався в Мілані.

У матчі за "бронзу" українки поступилися команді Південної Кореї – 32:45.

У складі української збірної виступали Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Ольга Харлан, дискваліфікацію якої на чемпіонаті світу було призупинено.

В 1/16 фіналу українки здобули впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27. В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).

У чвертьфіналі українська збірна здійснила приголомшливий камбек і здолала команду США (45:44). Вирішальний укол, який вивів українок до півфіналу ЧС, завдала Харлан. У півфіналі наша команда програла Франції з рахунком 32:45.

Дискваліфікація Харлан на ЧС з фехтування

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Однак в організації наголосили, що досі вважають "чорну картку" для українки правомірною.

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