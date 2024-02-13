Збірна України з хокею отримала нових суперників у фінальному раунді відбору на Олімпіаду-2026

Збірна України з хокею дізналася нових суперників у фінальному раунді відбору на Олімпійські ігри-2026 після того, як Міжнародна федерація хокею (IIHF) подовжила відсторонення Росії та Білорусі.

"Синьо-жовті" виграли прекваліфікаційний турнір і вийшли до вирішальної стадії відбору на Олімпіаду, де повинні були боротися в одній групі зі Словаччиною, Білоруссю та Казахстаном, однак через недопущення збірної Білорусі до олімпійської кваліфікації IIHF провела пережеребкування.

Новий жереб відправив Україну до квартету Е, де наша команда зіграє з Латвією, Францією та Словенією.

Усі поєдинки фінальної частини відбору на ОІ-2026 у цій групі відбудуться 29 серпня – 1 вересня у латвійській Ризі.

Для виходу на Олімпіаду українській збірній потрібно посідати у квартеті перше місце.

Зазначимо, що Латвія, Франція та Словенія торік брали участь у чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні. Причому латвійські хокеїсти вперше в історії виграла медалі чемпіонату світу – "бронзу".

Франція та Словенія на ЧС-2023 не зуміли вийти до плейоф – французи посіли шосте місце у своїй групі з восьми команд, а словенці в іншій групі фінішували останніми та вилетіли до другого за рангом Дивізіону IА.

Своєю чергою, збірна України наразі перебуває у третьому за силою дивізіоні світової першості з хокею (ІВ), де цього року зіграє уп'яте поспіль. Торік "синьо-жовті" до останнього претендували на вихід до дивізіону IA, проте у вирішальному матчі за підвищення в класі програли Японії.

Нагадаємо, збірна України з хокею лише одного разу грала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

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