Збірна України з хокею перемогла США і здобула "бронзу" зимової Універсіади-2025

Для "синьо-жовтих" це перша за 24 роки медаль Універсіади у хокеї.

Україна завоювала ще одну медаль на зимовій Універсіаді-2025, яка триває в італійському Турині. Наша чоловіча хокейна збірна стала бронзовим призером змагань.

У поєдинку за "бронзу" українські хокеїсти перемогли команду США з рахунком 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

"Синьо-жовті" створили сенсацію, адже на груповому етапі американці обіграли українців з рахунком 5:1.

Збірна України з хокею виграла медаль зимової Універсіади вперше за 24 роки. Востаннє "синьо-жовті" піднімалися на п'єдестал Універсіади у хокеї ще 2001 року, коли у польському Закопане також здобули "бронзу".

Найкращим результатом нашої хокейної збірної на цьому рівні залишається "золото" студентського турніру 1999 року в словацькому Попраді.

У фіналі хокейного турніру Універсіади-2025 позмагаються збірні Словаччини та Канади. Саме словакам українці поступилися у півфіналі з рахунком 1:3.

За день до завершення Ігор у Турині в активі нашої студентської команди 12 медалей (4 золоті, 4 срібні та 4 бронзові).

Усі медалі України на зимовій Універсіаді-2025

"Золото": Богдан Борковський (біатлон, коротка індивідуальна гонка, персьют), Олександра Меркушина та Сергій Супрун (біатлон, синглмікст), Дарина Чалик (біатлон, масстарт)

"Срібло": Марія Анійчин (фристайл, біг-ейр), Олег Бойко (фристайл, біг-ейр), Сергій Супрун (біатлон, персьют), Олександра Меркушина (біатлон, масстарт)

"Бронза": Дарина Чалик (біатлон, коротка індивідуальна гонка, персьют), Богдан Борковський (біатлон, спринт), чоловіча збірна з хокею

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