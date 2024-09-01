Збірна України з хокею поразкою завершила виступи у фінальному раунді відбору на Олімпіаду-2026

Збірна України з хокею зазнала поразки від команди Словенії у третьому турі фінального раунду відбору на Олімпійські ігри-2026. Поєдинок у Ризі завершився з рахунком 6:2 на користь суперника "синьо-жовтих".

У першому періоді Ян Урбас і Ян Дрозг забезпечили словенцям гандикап у дві шайби.

У другій 20-хвилинці Дрозг ще раз вразив ворота української команди, але наші хокеїсти відповіли своїми двома шайбами – Віталій Лялька і Пилип Пангелов-Юлдашев повернули інтригу в цей матч.

Однак вирішальний період склався за вигідним для словенців сценарієм. Урбас, Жига Єглич та Анже Куральт відзначилися результативними кидками, що означало для українців розгромну поразку.

Таким чином, збірна України з трьома поразками завершила виступи у фінальному раунді відбору на Олімпіаду-2026. У першому матчі наша команда розгромно програла Франції (2:7), а в другому зазнала розгрому від Латвії (1:5).

Без жодного набраного очка і з різницею шайб 5:18 українці посіли останнє місце у своєму квартеті. "Синьо-жовті" втратили шанси вийти на Олімпіаду-2026 ще після другого поєдинку. Словенія (3 бали) фінішувала на третій позиції.

Путівку на Олімпіаду отримає лише переможець квартету. У заключному турі її розіграють Латвія та Франція, які після двох перемог поспіль мають у своєму активі по 6 очок.

Нагадаємо, збірна України з хокею лише одного разу грала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

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