Збірна України з хокею розбила чергового суперника та лідирує у своєму дивізіоні на ЧС-2024

"Синьо-жовті" виграли чотири з чотирьох поєдинків на поточній світовій першості.

Збірна України з хокею перемогла команду Іспанії в матчі четвертого туру чемпіонату світу-2024 у Дивізіоні IB з рахунком 6:1 .

Перший період зустрічі вийшов безгольовим. У другій 20-хвилинці українці пропустили – відзначився іспанець Гастон Гонсалес. Причому це перша пропущена шайба "синьо-жовтими" на поточній світовій першості.

До перерви команда Дмитра Христича зуміла відігратися – результативного удару завдав Данило Трахт. Тож перед заключним періодом рахунок був нічийним – 1:1.

Проте у фінальний відрізок поєдинку українці влаштували супернику розгром, закинувши п'ять шайб. Дубль оформив Станіслав Садовиков, вдруге точний кидок зробив Трахт, ще по разу забили Гліб Кривошапкін і Віктор Захаров.

Для збірної України це четверта поспіль перемога на ЧС-2024, який відбувається у Литві. У стартовому матчі наша команда розгромила Естонію (8:0), а потім обіграла Нідерланди (4:0) та знищила Китай (9:0).

Після чотирьох зіграних поєдинків "синьо-жовті" з 12 очками очолюють турнірну таблицю Дивізіону IB, випереджаючи на три бали Литву (має матч у запасі).

У заключному поєдинку ЧС-2024 українська збірна у п'ятницю, 3 травня, позмагається з Литвою. Початок – о 19:30 за київським часом. Перемога гарантує нашій команді підвищення в класі.

Зазначимо, що збірна України уп'яте поспіль грає у третьому за силою дивізіоні (ІВ) світової першості з хокею. Переможець дивізіону отримає путівку до другого дивізіону (IA) чемпіонату світу на наступний рік. Команда, що посяде останнє місце, вилетить до четвертого дивізіону (IIA).

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" до останнього претендували на вихід до дивізіону IA, проте у вирішальному матчі за підвищення в класі програли Японії.

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