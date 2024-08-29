Збірна України з хокею розгромно програла на старті фінального раунду відбору до Олімпіади-2026

"Синьо-жовті" не впоралися з командою Франції.

Збірна України з хокею розгромно програла команді Франції в першому матчі фінального раунду відбору на Олімпійські ігри-2026. Поєдинок у Ризі завершився з рахунком 7:2 на користь французів.

У першому періоді Франція закинула дві шайби – відзначилися Флоріан Шакіашвілі та Стефан Да Коста, а в другому зуміла ще три рази засмутити "синьо-жовтих" – забивали П'єр-Едуар Бельмар, Саша Трей і П'єррік Дюбе.

На старті третього періоду українці відквитали одну шайбу зусиллями Віталія Ляльки. Проте французи відповіли своїми двома результативними кидками, які виконали Перре Жорданн і Шарль Бертран.

Наприкінці матчу Україна вдруге вразила ворота суперника – остаточний рахунок встановив Олександр Пересунько.

Окрім Франції, суперниками українців у фінальному раунді кваліфікації до Олімпіади-2026 є збірні Латвії та Словенії.

Наступний матч наша команда проведе 30 серпня проти латвійців, а 1 вересня в заключному поєдинку зустрінеться зі словенцями.

Усі поєдинки фінальної частини відбору на ОІ-2026 у цій групі відбуваються у латвійській Ризі. Путівку на Олімпіаду отримає лише переможець квартету.

Нагадаємо, збірна України з хокею лише одного разу грала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

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