Збірна України з хокею виграла вирішальний матч на ЧС-2024 та здобула підвищення в класі

"Синьо-жовті" обіграли Литву та піднялися до другого за рангом дивізіону чемпіонату світу на наступний рік.

Збірна України з хокею перемогла команду Литви в матчі заключного туру чемпіонату світу-2024 у Дивізіоні IB.

Вирішальний поєдинок за перше місце у дивізіоні та підвищення у класі закінчився тріумфом "синьо-жовтих" з рахунком 4:1 .

Перший період підопічні Дмитра Христича виграли з мінімальною перевагою – відзначився Данило Трахт.

У другій 20-хвилинці українці збільшили свою перевагу – Трахт оформив дубль.

А в третьому періоді наша команда закинула знову – точний кидок виконав Андрій Денискін. Після цього литовці відіграли одну шайбу зусиллями Еймантаса Норейки, але останнє слово в цьому поєдинку було за українцями – Олександр Пересунько забив вже у порожні ворота суперника.

Таким чином, збірна України фінішувала на ЧС-2024 у Дивізіоні IB, який відбувався у Литві, з п'ятьма перемогами у п'яти матчах. Раніше наша команда розгромила Естонію (8:0), обіграла Нідерланди (4:0), знищила Китай (9:0) та розбила Іспанію (6:1).

Отже, "синьо-жовті" з 15 очками стали переможцями Дивізіону IB, випередивши на три бали Литву. Це принесло українцям путівку до другого за рангом дивізіону (IA) чемпіонату світу на наступний рік. Востаннє наша збірна виступала на такому рівні ще у 2017 року.

Зазначимо, що цього року збірна України уп'яте поспіль грала у третьому за силою дивізіоні (ІВ) світової першості з хокею. Торік "синьо-жовті" до останнього претендували на вихід до дивізіону IA, проте у вирішальному матчі за підвищення в класі програли Японії.

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