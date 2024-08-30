Збірна України з хокею зазнала другого розгрому поспіль і втратила шанси вийти на Олімпіаду-2026

Збірна України з хокею розгромно програла команді Латвії у другому турі фінального раунду відбору на Олімпійські ігри-2026. Поєдинок у Ризі завершився з рахунком 1:5 .

У першому періоді господарі льодової арени двічі вразили ворота "синьо-жовтих" – забивали Данс Лочмеліс і Робертс Букартс.

У другій 20-хвилині латвійські хокеїсти закинули ще три шайби без відповіді – відзначилися Харалдс Егле, Ріхардс Букартс і Мікс Індрашіс.

У заключному періоді українська збірна зуміла відквитати одну шайбу – остаточний рахунок гри встановив Данило Трахт.

Зазначимо, що в першому матчі фінального раунду кваліфікації до Олімпіади-2026 збірна України розгромно програла Франції (2:7).

Після двох турів українці без набраних очок і з різницею шайб 3:12 посідають останнє місце у своєму квартеті та достроково втратили шанси вийти на Олімпіаду-2026.

Заключний матч наша команда проведе у неділю, 1 вересня, проти Словенії, яка також програла перші два поєдинки.

Путівку на Олімпіаду отримає лише переможець квартету. У заключному турі її розіграють Латвія та Франція, які після двох перемог поспіль мають у своєму активі по 6 очок.

Нагадаємо, збірна України з хокею лише одного разу грала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

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