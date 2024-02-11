Збірна України з хокею здобула чергову перемогу та вийшла до фіналу відбору на Олімпіаду-2026

Збірна України з хокею пробилася до фінального раунду відбору на Олімпіаду-2026.

У заключному турі прекваліфікації ОІ-2026 українці перемогли команду Естонії з рахунком 5:3 .

Перший період "синьо-жовті" виграли з різницею в три шайби – відзначилися Вадим Мазур, Пилип Пангелов-Юлдашев і Віталій Лялька.

На старті другої двадцятихвилинки Роберт Аррак скоротив відставання естонців, проте українська збірна швидко відповіла зусиллями Євгена Фадєєва. Утім, шайба Вадима Васьонкіна дозволила Естонії знову наблизитися до нашої команди.

У третьому періоді боротьба була напруженою. Марк Віртанен допоміг естонцям підібратися до українців на відстань однієї шайби, але "синьо-жовті" зуміли втримати перемогу. Ба більше, Олександр Пересунько забив п'яту шайбу у ворота суперника, гарантувавши українцям перемогу.

Таким чином, збірна України виграла всі три матчі своєї групи. У попередніх поєдинках українці розбили Південну Корею (4:0) та у серії булітів вирвали перемогу над Польщею (3:2).

Завдяки цим результатам українська збірна фінішувала першою у своїй групі та здобула путівку до вирішального раунду олімпійської кваліфікації, який відбудеться у серпні 2024 року.

У фінальному раунді кваліфікації на Олімпіаду-2026 збірна України позмагається в одній групі зі Словаччиною, Білоруссю та Казахстаном. Для виходу на Олімпійські ігри українцям потрібно посідати у квартеті перше місце.

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