Збірна України з хокею здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу-2024 (відео)

"Синьо-жовті" продовжують лідирувати в турнірній таблиці свого дивізіону.

Збірна України з хокею обіграла команду Нідерландів у матчі другого туру чемпіонату світу-2024 у Дивізіоні IB з рахунком 4:0 .

У першому періоді "синьо-жовті" відзначилися двічі – шайби закидали Пилип Пангелов-Юлдашев та Ігор Мережко.

У другій 20-хвилинці команда Дмитра Христича ще раз вразила ворота суперника – це зробив Віктор Захаров.

В останньому періоді Олександр Пересунько закинув четверту шайбу української команди, таким чином встановивши остаточний рахунок поєдинку.

Огляд матчу Україна – Нідерланди

Для збірної України це друга поспіль перемога на ЧС, який відбувається у Литві. У стартовому матчі наша команда здобула розгромну перемогу над Естонією з рахунком 8:0.

За підсумками двох турів "синьо-жовті" з 6 очками очолюють турнірну таблицю Дивізіону IB, випереджаючи Китай та Литву завдяки кращій різниці забитих і пропущених шайб. Нідерланди, Іспанія та Естонія поки що залікових балів не набирали.

Наступний матч на ЧС-2024 з хокею українці проведуть у вівторок, 30 квітня, зі збірною Китаю. Початок – о 12:30 за київським часом.

Зазначимо, що збірна України уп'яте поспіль грає у третьому за силою дивізіоні (ІВ) світової першості з хокею. Переможець дивізіону отримає путівку до другого дивізіону (IA) чемпіонату світу на наступний рік. Команда, що посяде останнє місце, вилетить до четвертого дивізіону (IIA).

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" до останнього претендували на вихід до дивізіону IA, проте у вирішальному матчі за підвищення в класі програли Японії.

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