Збірна України з історичним медальним рекордом завершила виступи на Іграх нескорених-2023

Збірна України тріумфально виступила на Іграх нескорених-2023, що відбулися в німецькому Дюссельдорфі.

Наша команда здобула 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

Це найкращий результат за всю історію виступів української збірної на Іграх нескорених: як за кількістю нагород, так і за їхнім ґатунком.

Цього року "синьо-жовті" учетверте брали участь в Іграх нескорених (Invictus Games). Це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або з інвалідністю на службі.

Медалі збірної України на Іграх нескорених

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

Сідней-2018: 7+10+3 (20)

Гаага-2022: 5+5+6 (16)

Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

На Іграх нескорених-2023 українці піднялися на п'єдестал у шести видах спорту. Найуспішнішими наші стали у веслуванні на тренажерах – 11 медалей (4 золоті + 7 срібних), плаванні (9: 3+3+3) та стрільбі з лука (5: 3+0+2).

Найтитулованішим представником збірної України став військовослужбовець ЗСУ Назар Вознюк, який виборов шість медалей: чотири "золота" та два "срібла" в плаванні й веслуванні на тренажерах.

Нагадаємо, цьогоріч Ігри нескорених проводилися вшосте. 2014 року вони відбулися в Лондоні, 2016-го – в Орландо, 2017-го – в Торонто, 2018-го – в Сіднеї, а 2022 року – в Гаазі.

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