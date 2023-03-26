Збірна України з карате завоювала історичне "золото" ЧЄ у чоловічому командному куміте

Збірна України з карате виграла "золото" у командних змаганнях з чоловічого куміте на чемпіонаті Європи-2023.

Нашу команду представляли Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Андрій Заплітний, Андрій Торошанко, Валерій Сонних та Костянтин Цимбал.

У півфінальному поєдинку "синьо-жовті" впоралися з командою Хорватії (12:6), а в фіналі україні виграли у збірної Франції з рахунком 3:2.

Чоловіча збірна України вперше в історії виступила в фіналі чемпіонату Європи з карате. До цього українські каратисти чотири рази вигравали "бронзу" в командному куміте (2017, 2018, 2021 та 2022). Тож ця золота нагорода є історичною для "синьо-жовтих".

Загалом на Євро-2024 з карате Україна завоювала три індивідуальні нагороди: Анжеліка Терлюга (до 55 кг) та Андрій Заплітний (до 75 кг) вибороли "золото", а Аніта Серьогіна (до 61 кг) виграла "срібло".

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