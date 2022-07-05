Збірна України з паравеслування тріумфувала на тестовій регаті перед Паралімпіадою-2024

Збірна України з паравеслування тріумфувала на тестовій регаті перед Паралімпіадою-2024

Українські паравеслувальники вибороли 11 медалей на міжнародних змаганнях.

Збірна України з академічного паравеслування взяла участь у тестовій регаті Para Rowing to Paris для майбутніх Паралімпійських ігор 2024 року та виборола 11 медалей.

"Синьо-жовті" здобули три золоті, шість срібних і дві бронзові нагороди. Зокрема, у змаганнях одиночок у класі PR3 серед чоловіків увесь подіум зайняли українці: Станіслав Самолюк, Андрій Сивих і Дмитро Герез.

У цій же дисципліні, але серед жінок, титул виборола українка Дарія Котик. Пізніше вона у парі з Самолюком додали до особистих золотих медалей перемогу й у змішаній двійці.

Медалі України на регаті Para Rowing to Paris 2022:

"Золото": Дарія Котик (PR3, одиночки з під’їздом), Станіслав Самолюк (PR3, одиночки з під’їздом, веслування руки-спина-ноги), Дарія Котик та Станіслав Самолюк (PR3Mix, двійки, веслування руки-тулуб-ноги).

"Срібло": Анна Шеремет (PR1, одиночки + PR1, одиночки, одними руками), Роман Полянський (PR1, одиночки + PR1, одиночки, одними руками), Андрій Сивих (PR3, одиночки з під’їздом, веслування руки-спина-ноги), Андрій Сивих та Дмитро Герез (PR3, двійки без стернового).

"Бронза": Дмитро Герез (PR3, одиночки з під’їздом, веслування руки-спина-ноги), Світлана Богуславська (PR2, одиночки, веслування руки-тулуб).

Зазначимо, що Паралімпіада-2024 відбудеться з 28 серпня по 8 вересня у Парижі.

Нагадаємо, що збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022 в угорському Будапешті. Для наших спортсменів цей турнір став неймовірно успішним.

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