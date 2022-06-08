Збірна України з першого місця вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з мініфутболу

Збірна України з першого місця вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з мініфутболу

Українська команда з мініфутболу зуміла пробитися до 1/8 фіналу континентальної першості.

"Синьо-жовті" опинилися в плейоф раунді турніру, посівши в своєму квартеті першу сходинку.

Збірна України за підсумками трьох ігр групової стадії набрала сім очок. Розібравшись у стартовому матчі з Угорщиною (2:0), українці в другому турі розтрощили Туреччину (6:1). У заключному поєдинку "синьо-жовті" розписали результативну нічию з Португалією (2:2).

До вашої уваги результати всіх матчів групи, де виступала збірна України.

Фото: emfeuro.eu

А ось й турнірна таблиця цього квартету.

Фото: emfeuro.eu

Таким чином, у 1/8 фіналу змагань "синьо-жовті" поміряються силами з Францією, яка опинилася на цій стадії в ролі третьої команди групи. Дуель між Україною та Францією розпочнеться 8 червня о 16:30 за київським часом.

Переможець гри між "синьо-жовтими" та "Ле Бле" у чвертьфіналі зійдеться з найсильнішим у парі Італія - Болгарія.