Збірна України з першого місця вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з мініфутболу

Українська команда з мініфутболу зуміла пробитися до 1/8 фіналу континентальної першості.
"Синьо-жовті" опинилися в плейоф раунді турніру, посівши в своєму квартеті першу сходинку.
Збірна України за підсумками трьох ігр групової стадії набрала сім очок. Розібравшись у стартовому матчі з Угорщиною (2:0), українці в другому турі розтрощили Туреччину (6:1). У заключному поєдинку "синьо-жовті" розписали результативну нічию з Португалією (2:2).
До вашої уваги результати всіх матчів групи, де виступала збірна України.
А ось й турнірна таблиця цього квартету.
Таким чином, у 1/8 фіналу змагань "синьо-жовті" поміряються силами з Францією, яка опинилася на цій стадії в ролі третьої команди групи. Дуель між Україною та Францією розпочнеться 8 червня о 16:30 за київським часом.
Переможець гри між "синьо-жовтими" та "Ле Бле" у чвертьфіналі зійдеться з найсильнішим у парі Італія - Болгарія.
- У плейоф виходять перші два місця груп та чотири кращі команди, які зайняли третю сходинку;
- Минуле Євро відбувалося в Києві у 2018 році. Тоді Україна виграла групу, але поступилася у чвертьфіналі Англії.