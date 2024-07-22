Збірна України з пляжного футболу виграла Євролігу-2024 в дивізіоні В

Збірна України з пляжного футболу стала переможцем Євроліги-2024 у дивізіоні В.

У фінальному матчі турніру, який відбувся в грузинському Батумі, "синьо-жовті" перемогли збірну ОАЕ з рахунком 4:2 .

Уже на першій хвилині поєдинку українців вивів уперед Андрій Пашко. На 8-й хвилині суперник відігрався – відзначився Омар Мусаб, а вже через хвилину Юсіф Хумайд забив другий гол у ворота нашої команди.

На першу перерву суперники пішли за нічийного рахунку – на 10-й хвилині точного удару завдав Олег Зборовський.

У другій 12-хвилинці збірна України вийшла вперед зусиллями Дмитра Войтенка, який забив на 20-й хвилині матчу. А в третьому періоді крапку на останніх секундах поєдинку поставив Олег Щитник.

У матчі за третє місце господарі турніру збірна Грузії обіграла Латвію (5:2).

Додамо, що на шляху до плейоф українці розгромно виграли усі три поєдинки групового етапу: проти Лівану (6:1), Саудівської Аравії (6:1) та ОАЕ (5:2). У півфіналі підопічні Миколи Костенка розбили Латвію з рахунком 4:0.

Де виступатимуть "синьо-жовті" наступного сезону Євроліги, залишається невідомо. Раніше наша команда незмінно грала в елітному дивізіоні, зокрема ставала чемпіоном 2016 року.

Збірна України втратила місце у Дивізіоні A внаслідок бойкоту змагань 2023 року через участь збірної Білорусі.

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