Збірна України з пляжного футболу вийшла до фінального турніру чемпіонату світу-2024

У вирішальному матчі за путівку на Мундіаль "синьо-жовті" перемогли Молдову.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу вийшла до фінальної частини чемпіонату світу 2024 року.

У матчі плейоф кваліфікації на планетарну першість підопічні Миколи Костенка та Олександра Корнійчука обіграли команду Молдови з рахунком 5:2.

Відбір на ЧС-2024 з пляжного футболу, плейоф

Україна – Молдова – 5:2

Голи: Зборовський (2), Пославський (22), Пашко (25), Войтенко (27), Неруш (29) – Подлєснов (5), Граур (23)

Завдяки цій перемозі українська команда опинилася серед чотирьох найкращих збірних європейського відбору, які здобули путівки на чемпіонат світу.

За підсумками відбіркового турніру в Баку на чемпіонат світу-2024 також пробилися Білорусь і Португалія. Ще одну путівку на планетарну першість розіграють Італія та Іспанія.

ЧС-2024 з пляжного футболу відбудеться в Дубаї від 15 до 25 лютого. Титул розіграють 16 збірних з шести конфедерацій.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з пляжного футболу стала віцечемпіоном Європейських ігор-2023.

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