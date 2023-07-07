Збірна України з пляжного футболу з першого місця вийшла до плейоф відбору ЧС-2024

Чоловіча збірна України з пляжного футболу стала переможцем своєї групи європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2024 року.

У третьому турі групової стадії підопічні Миколи Костенка та Олександра Корнійчука обіграли команду Литви з рахунком 4:1.

У першому періоді за українську збірну відзначилися Андрій Пашко та Ярослав Заворотний. Литовці відповілили голом Пауліуса Гієдраїтіса. Однак у другому таймі Олег Зборовський і Андрій Борсук влучними ударами забезпечили нашій команді перемогу.

Таким чином, "синьо-жовті" перемогли у третьому з трьох матчів групового етапу. Раніше збірна України в овертаймі обіграла Іспанію (4:3), а потім завдала поразки Польщі (3:2).

Набравши 8 очок, українці достроково гарантували собі перше місце в групі В, незалежно від результату матчу між збірними Польщі та Іспанії.

Далі збірна України продовжить боротьбу в плейоф відбору ЧС-2024. У чвертьфіналі суперником "синьо-жовтих" стане Молдова або Італія.

Переможці чвертьфіналів, які відбудуться 9 липня, отримають путівки на чемпіонат світу-2024.

ЧС-2024 з пляжного футболу відбудеться в Дубаї від 15 до 25 лютого. Титул розіграють 16 збірних з шести конфедерацій.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з пляжного футболу стала віцечемпіоном Європейських ігор-2023.

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