Збірна України з пляжного футболу здобула першу перемогу в Євролізі-2022

Збірна України з пляжного футболу здобула перші три очки у відборі до Суперфіналу Євроліги-2022, що триває в італійському Кальярі.

Збірна України з пляжного футболу обіграла Азербайджан у відборі до Суперфіналу Євроліги-2022 - 2:1 .

Рахунок матчу на 11-й хвилині відкрив голкіпер "синьо-жовтих" Андрій Неруш, який пробив з далекої відстані. За три хвилини Іван Глуцький подвоїв перевагу українців, реалізувавши стандарт.

У заключному ігровому відрізку азербайджанці суперники скоротили відставання, однак зрівняти рахунок до кінця поєдинку так і не змогли.

Це була перша перемога збірної України в цьогорічному розіграші Євроліги. Раніше Україна програла Іспанії (1:4) та Італії (3:5), і для збереження можливості кваліфікації на Європейські ігри-2023 збірній України необхідно було перемагати Азербайджан.

У заключному турі відбору Україна зіграє проти Німеччини. Матч відбудеться 9 вересня.

Нагадаємо, раніше чоловіча та жіночі збірні України з пляжного футболу забезпечили собі путівки на Всесвітні пляжні ігри-2023. Змагання відбудуться у серпні наступного року на Балі.

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