Збірна України з пляжного футболу знялася з чемпіонату світу-2024 через участь Білорусі

Збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі у фінальній частині чемпіонату світу-2024 через допущення до турніру команди Білорусі.

Про це Асоціація пляжного футболу України (АПФУ) повідомила на офіційному сайті.

Зазначається, що АПФУ та Українська асоціація футболу (УАФ) зверталися до ФІФА та керівної світової організації пляжного футболу Beach Soccer Worldwide (BSWW) з проханням відсторонити команду Білорусі від виступів, але отримали відмову.

Ба більше, збірній Білорусі навіть дозволено змагатися на турнірах під своїм національним прапором.

Таким чином, "синьо-жовті", дотримуючись наказу Міністерства молоді та спорту України, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де присутні представники РФ і Білорусі, не зіграють на ЧС-2024 в ОАЕ.

Зазначимо, що збірна України з пляжного футболу уп'яте в історії вийшла до фінального турніру чемпіонату світу, але зіграла на цій стадії турніру лише тричі (2005, 2011, 2013).

Востаннє українці кваліфікувалися до фінальної частини ЧС 2021 року, але тоді наша команда відмовилися їхати на турнір, який проводився у Москві. Відтак збірна України бойкотуватиме другий поспіль чемпіонат світу з пляжного футболу.

Збірна України з пляжного футболу вже вдруге цього року вимушена пропустити міжнародні змагання через участь Білорусі. Раніше наша команда знялася з Євроліги-2023.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з країн-агресорок виступають у нейтральному статусі.

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