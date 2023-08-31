Збірна України з пляжного футболу знялася з Євроліги-2023 через участь команди держави-агресорки

"Синьо-жовті" не зіграють на турнірі, до якого допустили збірну Білорусі.

Збірна України з пляжного футболу бойкотуватиме Євролігу-2023 через участь у змаганнях національної команди Білорусі.

Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України.

Керівна організація пляжного футболу Beach Soccer Worldwide дозволяє Білорусі виступати на турнірах під державним прапором.

Таким чином "синьо-жовті", дотримуючись наказу Міністерства молоді та спорту України, пропустять змагання за участю збірної держави-агресорки.

"Через те, що у фінальній частині Євроліги з пляжного футболу 2023 візьме участь команда Білорусі, ми повинні виконувати вимоги наказу Мінспорту та пропустити ці змагання. Дякуємо всім вболівальникам за розуміння", – йдеться в повідомлення АПФУ.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з країн-агресорок виступають у нейтральному статусі.

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