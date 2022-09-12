Збірна України з рахунком 11:1 здобула перемогу в історичному для себе матчі на Чемпіонаті світу з сокки

Українська команда вперше в історії зіграла поєдинок у фінальній частині чемпіонату світу з Socca, який триває в угорському Будапешті.

Зазначимо, що Socca - різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

Перший чемпіонат світу пройшов 2018 року у Португалії. Цьогорічний ЧС-2022 у Будапешті – третій в історії цього виду спорту, і його пропускає чинний чемпіон – команду РФ відсторонили від турніру через повномасштабне вторгнення в Україну.

Щодо "синьо-жовтих", то вони вперше потрапили на світову першість із цього цього виду спорту. Українська збірна стала однією з 42 учасниць турніру, які були поділені на вісім груп - у кожній по п'ять або по шість збірних. На ЧС збірна України грає у групі F - проти Англії, Португалії, Тунісу та Аргентину.

У першому турі збірна України зустрілася з Тунісом та здобула надпереконливу перемогу з рахунком 11:1. Після першого туру Україна очолила турнірну таблицю групи F. Ще один поєдинок на турнірі закінчився перемогою Англії над Португалією - 4:1.

Наступний матч збірна України проведе у вівторок, 13 вересня, о 15:00. Суперником "синьо-жовтих" буде Португалія.

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