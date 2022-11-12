Збірна України з тенісу достроково виграла матчеву зустріч проти Японії на Кубку Біллі Джин Кінг

Третя перемога поспіль принесла "синьо-жовтим" право зіграти у кваліфікації фінальної частини турніру 2023 року.

Жіноча збірна України з тенісу достроково виграла матчеве протистояння з японками в плейоф Кубка Біллі Джин Кінг.

Після першого дня наша команда вела з рахунком 2:0 завдяки успіхам Марти Костюк і Катаріни Завацької. А в суботу, 12 листопада, другий день командної зустрічі відкрився ще однією українською перемогою: Костюк обіграла лідерку збірної Японії Моюку Учідзіму – 0:6, 3:6.

Таким чином, загальний рахунок протистояння став 3:0 на користь українок, що забезпечило нашій команді остаточну перемогу на цьому етапі турніру.

Додамо, що в суботу заплановано ще два поєдинки – матч Завацької з Місакі Дої та парну зустріч, але турнірного значення вони вже не матимуть.

Отже, навесні збірна України зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг за право вийти до фінального турніру, який відбудеться восени 2023 року.

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