Збірна України з тенісу не змогла вийти до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу програла Чехії у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Переможне очко для своєї чеської команди заробила Маркета Вондроушова, обігравши Катаріну Завацьку – 6:4, 6:3.

У перший день матчевої зустрічі "синьо-жовті" зазнали двох поразок: Марта Костюк поступилася Маркеті Вондроушовій – 2:6, 1:6, а Катаріна Завацька програла Барборі Крейчиковій – 4:6, 3:6.

Другого ігрового дня Костюк принесла нашій збірній першу перемогу, в напруженому поєдинку впоравшись із Крейчиковою – 3:6, 6:1, 6:4.

Однак у четвертому поєдинку Завацька програла Вондроушовій. Таким чином, рахунок у матчевій дуелі став 1:3 на користь чешок, що забезпечило їм підсумковий успіх у протистоянні з українками.

На початку листопада цього року чешки зіграють у фінальному розіграші турніру.

Збірна України ж позмагається в плейоф за збереження місця у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг на наступний сезон.

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