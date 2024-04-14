Збірна України з тенісу розгубила перевагу 2:0 та не зуміла вийти до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

У другий ігровий день українські тенісистки програли румункам три поєдинки поспіль.

Жіноча збірна України з тенісу програла матчеву зустріч команді Румунії у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. За підсумками п'яти поєдинків українки поступилися з рахунком 2:3 .

У перший ігровий день свої одиночні матчі виграли Леся Цуренко (перемогла Ану Богдан – 3:6, 6:2, 6:0) та Еліна Світоліна (обіграла Жаклін Крістіан – 6:3, 7:5).

Однак у другий день матчевої дуелі румункам вдалося здійснити камбек і перемогти у трьох поєдинках поспіль.

Спочатку Світоліна зазнала поразки у грі з Аною Богдан – 4:6, 6:4, 3:6. Потім Цуренко поступилася Крістіан – 6:2, 4:6, 4:6. Відтак рахунок за виграними поєдинками зрівнявся – 2:2.

Переможець матчевого протистояння визначався у парній зустрічі. У вирішальному п'ятому поєдинку українки Людмила та Надія Кіченок програли румунському тандему Богдан / Крістіан – 2:6, 6:7.

Таким чином, збірна України програла матчеве протистояння Румунії й не зуміла пробитися до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг.

Для української збірної це третя поразка поспіль у кваліфікаційному раунді за вихід до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. 2022 року наші тенісистки поступилися збірній США, а 2023-го – команді Чехії.

У листопаді збірна України гратиме у плейоф за право знову виступити у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Потенційними суперниками нашої команди є Аргентина, Австрія, Китай, Колумбія, Данія, Нідерланди, Сербія та Республіка Корея.

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