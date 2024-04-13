Збірна України з тенісу стартувала з двох перемог у зустрічі з Румунією на Кубку Біллі Джин Кінг

У перший ігровий день свої одиночні матчі виграли Леся Цуренко та Еліна Світоліна.

Жіноча збірна України з тенісу здобула дві перемоги у перший день матчевої зустрічі з Румунією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Свої одиночні поєдинки виграли Леся Цуренко та Еліна Світоліна.

У першому матчі українсько-румунського протистояння Цуренко у вольовому стилі обіграла Ану Богдан з рахунком 3:6, 6:2, 6:0.

Світоліна підтримала успішний зачин своєї співвітчизниці та в другій грі перемогла Жаклін Крістіан з рахунком 6:3, 7:5.

Таким чином, після першого ігрового дня Україна веде з рахунком 2:0 у матчевій дуелі з Румунією. Для загальної перемоги "синьо-жовтим" достатньо виграти ще один поєдинок.

На суботу, 13 квітня, заплановані зустрічі Світоліна – Богдан та Цуренко – Крістіан, а також поєдинок у парному розряді, де Україну представлять Людмила та Надія Кіченок, а Румунію – Анка Тодоні та Мара Гає.

Додамо, що у складі румунської команди відсутня її лідерка – експерша ракетка світу Сімона Халеп, у якої виникли проблеми зі здоров'ям після турніру в Маямі.

Переможець матчу Україна – Румунія вийде до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг, а команда, що програє, повернеться до раунду плейоф.

Зазначимо, що Україна третій рік поспіль намагається пробитися до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. 2022 року наші тенісистки поступилися збірній США, а 2023-го – команді Чехії.

Читайте також:

Сестри Кіченок драматично програли фінал парного турніру в Чарльстоні

Розплата за підтримку Лукашенка: білоруську тенісистку Соболенко не допустили до Олімпіади-2024

Довела до істерики: Соболенко розтрощила ракетку після поразки від Калініної в Маямі (відео)