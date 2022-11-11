Збірна України з тенісу здобула дві поспіль перемоги в матчі з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла Місакі Дої у стартовій грі матчу плейоф Кубка Біллі Джин Кінг між Японією та Україною. Вона здобула перемогу у двох сетах – 6:7(1), 4:6.

Поєдинок тривав 1 годину та 50 хвилин. За цей час українка виконала п'ять ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок та реалізувала три з 13 брейкпойнтів. На рахунку її суперниці три подвійні помилки та два реалізованих брейкпойнтівз семи.

Зазначимо, що у першому сеті Костюк програвала 4:5, але зуміла довести справу до тай-брейку, в якому розгромила японку 7:1.

Ще одну нагороду до активу "синьо-жовтих" записала Катаріна Завацька. Українка впевнено обіграла Моюку Учіджиму у двої сетах – 7:6(3), 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 40 хвилин. Завацька зробила чотири ейси та не припустилася жодної подвійної помилки.

Збірна України повела у матчі 2:0. У суботу, 12 листопада, жертва Завацької спробує переграти Костюк.

Переможець матчу Японія – Україна зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг наступного року.

У квітні збірна України у складі Даяни Ястремської, Катарини Завацької та сестер Кіченок програла США у кваліфікації та не зуміла пройти у фінальну частину турніру.

Нагадаємо, що українська тенісистка Людмила Кіченок зупинилася за крок від історичного фіналу парного Підсумкового турніру WTA

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