Збірна України з тенісу здобула перемогу над Австрією та повернулася до еліти Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу виграла матчеву зустріч у команди Австрії у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг. За підсумками п'яти поєдинків українки тріумфували з рахунком 3:2 .

У перший ігровий день Україна та Австрія обмінялися перемогами. Спочатку Леся Цуренко здолала Таміру Пашек (6:3, 7:5), а потім Катаріна Завацька зазнала поразки від першої ракетки Австрії Сіньї Краус (3:6, 7:5, 5:7).

Другий день матчевої дуелі розпочався розгромною поразкою Цуренко від Краус (1:6, 1:6). Однак далі на корт вийшла Завацька і подужала Юлію Грабер (6:2, 7:5), зрівнявши рахунок у командному протистоянні.

Тож вирішальним став п'ятий парний матч, де Надія Кіченок і Катаріна Завацька протистояли дуету Сінья Краус / Таміра Пашек. Напружена гра закінчилася вольовою перемогою українок з рахунком 5:7, 6:2, 6:4.

Перемога над Австрією дозволила збірній Україні повернутися до елітного дивізіону Кубка Біллі Джин Кінг. "Синьо-жовті" здобули право у квітні 2025 року зіграти у кваліфікаційному раунді за вихід до фінальної частини турніру.

Додамо, що у квітні 2024 року Україна програла Румунії (2:3) у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Для нашої збірної ця поразка стала третьою поспіль у відбірковому раунді за вихід до фінальної частини. 2022 року українські тенісистки поступилися США, а 2023-го – Чехії.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу двічі в історії грала у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: 2010-го та 2012-го. Тоді до світової групи виходили вісім команд, які грали матчі на виліт. Українки вибували одразу в першому раунді.

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