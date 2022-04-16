Збірна України з тенісу здобула першу перемогу в матчі з США на Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу здобула першу перемогу в матчі з США на Кубку Біллі Джин Кінг

Після трьох поєдинків "синьо-жовті" поступаються американкам з рахунком 1:2.

Жіноча збірна України з тенісу в американському Ешвіллі проводить матч кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти США.

У перший змагальний день 15 квітня наша команда зазнала двох поразок, але 16 квітня "синьо-жовті" нарешті здобули першу перемогу. Даяна Ястремська у двох сетах розібралася із Джессікою Пегулою - 6:3, 6:4.

Вчора Ястремська поступилася Елісон Ріск - 6(16):7, 5:7, а Катаріна Завацька програла Джессіці Пегулі - 2:6, 1:6.

Таким чином, зараз рахунок матчевої зустрічі 1:2 не на користь українських тенісисток. Далі Завацька зіграє з Елісон Ріск. Якщо українська тенісистка переможе, то вирішальним буде парне протистояння Людмили та Надії Кіченок проти американського дуету Дезіре Кравчук / Шелбі Роджерс.

Поразка у кваліфікації поверне Україну до раунду плейоф, а перемога виведе до фінального турніру.

Варто зазначити, що українська збірна грає проти американок не найсильнішим своїм складом. Еліна Світоліна та Марта Костюк були вимушені пропустити матчі через травми.

Раніше повідомлялося, що перед матчем із США українські тенісистки зібрали майже мільйон доларів на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни з Росією.

Читайте також:

"Панікували, коли спрацьовував газовий котел": український баскетболіст прихистив біженців з Харківщини

Гравець клубу УПЛ організував у Коломиї благодійний турнір на підтримку ЗСУ (фото)

Легенда "Шахтаря": я народився у Криму і не міг повірити у початок війни з Росією