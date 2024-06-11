Збірна України з травмою Миколенка розбила Молдову в останньому спарингу перед Євро-2024 (відео)

Збірна України розгромила національну команду Молдови в заключному контрольному матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024. Зустріч на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі завершилася з рахунком 0:4 на користь підопічних Сергія Реброва.

"Синьо-жовті" вийшли вперед уже на 2-й хвилині поєдинку. Микола Матвієнко головою зіграв у центрі поля, після чого Роман Яремчук скористався грубою помилкою оборони суперника та потужно пробив у ліву "дев'ятку".

Цей забитий м'яч став для Яремчука 15-м у футболці збірної України. За цим показником він наздогнав Реброва. Роман зіграв свій 50-й матч за національну команду.

Головний неприємний момент цього матчу стався у середині першого тайму. Захисник української збірної Віталій Миколенко на 30-й хвилині був змушений залишити поле через травму. Замість нього вийшов Олександр Зінченко.

Перед перервою українці подвоїли свою перевагу в рахунку. На 43-й хвилині Віктор Циганков зіграв у стіночку з Георгієм Судаковим і з меж карного майданчика послав м'яч у дальній кут.

У перерві Ребров зробив заміну – Артем Довбик вийшов на поле замість Яремчука. Форвард іспанської "Жирони" дуже швидко відзначився голом – на 49-й хвилині Довбик отримав передачу від Судакова та пробив у ближній кут. Для нього це 10-й забитий м'яч за збірну України.

На 55-й хвилині наша команда забила вчетверте. Судаков красиво обігрався з Довбиком і з правого флангу штрафного відправив м'яч у дальній кут.

Огляд матчу Молдова – Україна

Буде додано незабаром.

Для "синьо-жовтих" це був третій із трьох спарингів перед стартом континентальної першості. У першому контрольному матчі українська збірна 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а потім 7 червня у Варшаві поступилася Польщі (1:3).

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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