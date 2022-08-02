Збірна України з велошосе пропустить ЧЄ-2022 через дії Міністерства молоді та спорту: подробиці скандалу

Збірна України з велошосе не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи. Федерація велосипедного спорту звинувачує у цьому Міністерство молоді та спорту України.

Збірна України з велошосе пропустить мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, що відбудеться в серпні в німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє Федерація велосипедного спорту України на своїй сторінці у Facebook.

Команда не встигла вчасно владнати логістичні питання й звинувачує в цьому Міністерство молоді та спорту.

"Через відсутність інформації з боку Міністерства молоді та спорту України повідомляємо, що збірна з велошосе вимушена пропустити чемпіонат Європи у місті Мюнхен серед категорій Elite! Дякуємо 24/7", – йдеться у повідомленні.

ЧЄ-2022 триватиме з 14 по 21 серпня. На минулому чемпіонаті Європи-2021 з велошосе доросла команда України (категорія Elite) показала найкращі результати в гонках із роздільним стартом: у жінок – шосте місце Валерії Кононенко, у чоловіків – 27-ме Михайла Кононенка.

Нагадаємо, що Україна не буде представлена на чемпіонаті світу з веслування в жіночій байдарці-четвірці на дистанції 500 м.

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