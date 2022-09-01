Збірна України з велошосе ризикує пропустити світову першість: що відомо

Участь збірної України з велошосе на чемпіонаті світу - під питанням. Федерація велосипедного спорту звинувачує в цьому Міністерство молоді та спорту України.

Збірна України з велошосе ризикує пропустити ЧС-2022, який відбудеться в австралійському Вуллонгонгу.

Про це заявили у Федерації велоспорту України.

Вони скаржаться на те, що держава не забезпечує збірну фінансуванням.

"Міністерство молоді та спорту України й до сьогодні не надало інформації щодо можливості фінансування національних збірних з велосипедного спорту, тому питання участі команд у наступних чемпіонатах світу й досі відкрите.

Мінспорту дало команду спортсменам не передавати документи для відкриття віз до Австралії, де відбудеться ЧС. А також не надало жодної інформації щодо можливості забезпечити захід. Так само і щодо долі заощаджених коштів з чемпіонату Європи у Мюнхені. Чекаємо на офіційну позицію міністра", – заявили вони.

Чемпіонат світу з шосейних велогонок-2022 відбудеться від 18 до 25 вересня.

Зазначимо, що збірна України з велошосе не змогла взяти участь у ЧЄ-2022, що відбудеться в серпні у німецькому Мюнхені через мовчання з боку Міністерства щодо логістичних питань.

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