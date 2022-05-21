Збірна України з веслування завоювала три медалі на етапі Кубка світу в Чехії

Українські веслувальники успішно виступають на етапі Кубка світу в чеському Рачіце.
У перший день фінальних запливів "синьо-жовті" вибороли три медалі: "золото", "срібло" та "бронзу".
Нагороду найвищого ґатунку Україні принесла дворазова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Людмила Лузан. Вона фінішувала першою на дистанції 1000 метрів з часом 4:25.31. Для Лузан це перша медаль цього сезону.
Комплект срібних нагород Україна виграла у змаганнях байдарок-четвірок на дистанції 500 метрів. Тут нашу команду представляли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін. Українці фінішували другими з часом 1:20.29.
Володарем бронзової медалі став каноїст Олег Боровик у змаганнях одиночок на дистанції 200 метрів. У фіналі він показав час 40.61.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що відома українська тенісистка драматично пробилася до основної сітки Roland Garros.
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