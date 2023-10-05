Збірна України з волейболу драматично програла Бразилії у відборі на Олімпіаду-2024 (відео)

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Бразилії у своєму четвертому матчі відбіркового турніру за вихід на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

Неймовірно напружений поєдинок завершився перемогою чинних бронзових призерів чемпіонату світу з рахунком 3:2 (36:38, 25:20, 21:25, 25:18, 15:11).

Огляд матчу

Це вже третя поразка "синьо-жовтих" у кваліфікації на ОІ-2024. У стартовому матчі відбору українці програли Кубі, після чого перемогли Іран та програли чинному чемпіону світу – Італії.

Після чотирьох турів команда Угіса Крастіньша з 4 очками посідає шосте місце у турнірній таблиці групи А. Лідирує збірна Німеччини (12 балів), яка виграла усі свої чотири поєдинки.

Попереду в українців матчі з Катаром (6 жовтня, 23:00), Чехією (7 жовтня, 23:00) та Німеччиною (8 жовтня, 23:00).

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу, де з боєм програла команді Словенії.

Читайте також:

Жіноча збірна України з волейболу перемогою завершила відбір на Олімпіаду-2024

Взяли реванш за поразку на ЧЄ: українські волейболістки вперше перемогли у відборі на Олімпіаду-2024

Чоловіча збірна України з волейболу поступилися у наднапруженому фіналі Золотої Євроліги