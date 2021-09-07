Збірна України з волейболу перемогла Бельгію та достроково вийшла в плейоф Чемпіонату Європи

Збірна України з волейболу перемогла Бельгію та достроково вийшла в плейоф Чемпіонату Європи

Третя перемога "синьо-жовтих" на турнірі.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла команду Бельгії в матчі 4-го туру Чемпіонату Європи, який відбувається в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії. Цей результат забезпечив "синьо-жовтим" достроковий вихід в 1/8 фіналу турніру.

Підопічні Угіса Крастіньша програли перший сет, але виграли три наступні. Підсумковий рахунок зустрічі 25:27, 25:23, 25:17, 25:23 на користь "синьо-жовтих".

Раніше українці обіграли греків (3:2), програли сербам (0:3) та перемогли португальців (3:2).

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 8 вересня проти Польщі. До плейоф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

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