Збірна України з волейболу програла чинним чемпіонам світу у відборі на Олімпіаду-2024 (відео)

"Синьо-жовті" зазнали другої поразки у кваліфікації на Ігри в Парижі.

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Італії у своєму третьому матчі відбіркового турніру за вихід на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився перемогою чинних чемпіонів світу з рахунком 3:0 (25:23, 25:16, 25:16).

Огляд матчу

Це вже друга поразка "синьо-жовтих" у кваліфікації на ОІ-2024. У стартовому матчі відбору українці програли збірній Куби, після чого перемогли команду Ірану.

Після трьох турів команда Угіса Крастіньша із трьома очками посідає шосте місце у турнірній таблиці групи А. Лідирують збірні Італії та Німеччини, які набрали по 9 балів.

Попереду в українців матчі з Бразилією (5 жовтня, 2:30), Катаром (6 жовтня, 23:00), Чехією (7 жовтня, 23:00) та Німеччиною (8 жовтня, 23:00).

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу, де з боєм програла команді Словенії.

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