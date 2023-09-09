Збірна України з волейболу розібралася з Португалією та вийшла до чвертьфіналу Євро-2023

За путівку до півфіналу українці позмагаються зі Словенією.

Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2023.

В 1/8 фіналу континентальної першості команда Угіса Крастіньша обіграла Португалію за підсумками трьох сетів. Поєдинок Португалія – Україна завершився з рахунком 0:3 (20:25, 19:25, 22:25).

У чвертьфіналі суперниками "синьо-жовтих" будуть чинні віцечемпіони континенту – словенці, які в іншому матчі 1/8 фіналу перемогли Туреччину – 3:2.

Додамо, що збірні України та Словенії вже зустрічалися у груповому етапі нинішньої континентальної першості. Поєдинок завершився поразкою українських волейболістів.

Чвертьфінальний матч Євро-2023 Україна – Словенія відбудеться у понеділок, 11 вересня.

Нагадаємо, українці вийшли до плейоф чемпіонату Євро-2023 із третього місця своєї групи. "Синьо-жовті" програли Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3), після чого здобули перемогу над Фінляндією (3:2) та обіграли Іспанію (3:0).

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