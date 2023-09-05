Збірна України з волейболу впевнено обіграла Іспанію та вийшла до плейоф Євро-2023

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Іспанію у заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2023.

Поєдинок завершився переконливою перемогою "синьо-жовтих" за підсумками трьох сетів – 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

Цей результат дозволив команді Угіса Крастіньша забезпечити собі потрапляння до плейоф. Для цього українцям необхідно було перемагати іспанців з рахунком 3:0 або 3:1.

Для українських волейболістів це друга перемога на поточній першості континенту. Раніше українці програли Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3), а також обіграли Фінляндію (3:2).

Право зіграти у плейоф отримають чотири найкращі збірні з шести команд кожної групи. "Синьо-жовті" вже точно не опустяться нижче четвертого місця, але можуть фінішувати і третіми, якщо Болгарія програє Словенії з рахунком 0:3 чи 1:3. Залежно від результату цього матчу визначиться суперник України в 1/8 фіналу турніру.

Чоловічий чемпіонат Європи з волейболу триватиме до 16 вересня в Італії, Болгарії, Північній Македонії та Ізраїлі. Українці проводили свої матчі групового раунду в болгарській Варні.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу драматично вилетіла з чемпіонату Європи-2023.

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