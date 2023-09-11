Збірна України з волейболу з боєм програла чинному віцечемпіону континенту в 1/4 фіналу Євро-2023

Чоловіча збірна України з волейболу не змогла вийти до півфіналу чемпіонату Європи-2023.

У чвертьфіналі команда Угіса Крастіньша у напруженій боротьбі зазнала поразки від чинного віцечемпіона континенту – збірної Словенії.

Поєдинок Словенія – Україна завершився з рахунком 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23).

Зазначимо, що українці зустрічалися зі словенцями вже вдруге на цьому турнірі. У стартовому матчі групового етапу наша команда також поступилася з рахунком 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25).

У півфіналі Євро-2023 суперником збірної Словенії буде переможець чвертьфіналу Польща – Сербія. В іншій частині сітки півфіналісти визначаться у парах Італія – Нідерланди та Франція – Румунія.

Збірна України повторила свій найкращий результат на ЧЄ з волейболу, вдруге діставшись чвертьфіналу. Раніше "синьо-жовті" грали в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2019, вилетівши там від команди Сербії (2:3).

Нагадаємо, українці вийшли до плейоф Євро-2023 із третього місця своєї групи. "Синьо-жовті" програли Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3), після чого здобули перемогу над Фінляндією (3:2) та обіграли Іспанію (3:0).

В 1/8 фіналу континентальної першості збірна України розібралася з Португалією (3:0).

Читайте також:

Камбек не допоміг: жіноча збірна України з волейболу драматично вилетіла з чемпіонату Європи-2023

Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2023

Чоловіча збірна України з волейболу поступилися у наднапруженому фіналі Золотої Євроліги