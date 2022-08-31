Збірна України з волейболу здобула другу перемогу та вийшла до плейоф ЧС-2022

Збірна України з волейболу обіграла команду Пуерто-Рико в третьому турі групового раунду чемпіонату світу-2022.

У своєму третьому матчі на світовому форумі збірна України з волейболу виявилася сильнішою за Пуерто-Рико.

Підопічні Угіса Крастіньша програли перший сет, але здолали суперника у трьох наступних. Як підсумок, перемога "синьо-жовтих" з рахунком 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан збірної України Олег Плотницький, який набрав 19 очок.

Це друга перемога України на турнірі. Раніше наша команда розгромно обіграла Туніс та програла сербам у стартовому поєдинку.

Таким чином, українці з 6 очками посіли друге місце у своїй групі вийшли до плейоф світової першості. Виграла цей квартет Сербія, маючи 3 перемоги в 3 матчах.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна України зіграє з Нідерландами. Ця зустріч відбудеться 3 вересня у Любляні.

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