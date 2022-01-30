Збірна України залишає Чемпіонат Європи з біатлону без медалей: результати останньої гонки

Збірна України залишає Чемпіонат Європи з біатлону без медалей: результати останньої гонки

Жодної нагороди - невтішний підсумок континентальної першості для нашої команди.

У неділю, 30 січня, Чемпіонат Європи з біатлону-2022 в німецькому Арбері завершився одиночною змішаною естафетою.

Збірну України представляли Денис Насико та Віта Семеренко. На двох вони настріляли вісім кіл штрафу та фінішували на сьомій позиції.

Зазначимо, що Україна посіла передостаннє місце серед команд, що фінішували. В синглміксті 13 команд з 21 зняли як кругових.

Виграли одиночну змішану естафету росіяни, друга - Франція, бронзові нагороди - у Німеччини.

1. Росія (1+7) 39:10.5

2. Франція (4+10) +1:01.4

3. Німеччина (3+14) +1:34.1

4. Італія (3+12) +1:48.8

5. Норвегія (7+17) +2:10.9

6. Швеція (3+14) +2:31.9

7. Україна (8+14) +3:53.6

Додамо, що раніше відбулася класична змішана естафета, де українська команда завершила гонку на 8-му місці.

Таким чином, Україна не змогла виграти на Чемпіонаті Європи в Арбері жодної нагороди. "Синьо-жовті" лише одного разу потрапили до квіткової церемонії - Тарас Лесюк посів шосте місце в індивідуальній гонці.

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