Збірна України залишилася без двох гравців перед матчем-відповіддю з Бельгією в плейоф Ліги націй

Через травми розташування національної команди залишили Юхим Конопля та Олексій Сич.

Захисники Юхим Конопля та Олексій Сич не допоможуть збірній України в матчі-відповіді проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) в офіційному Telegram-каналі.

Конопля та Сич травмувалися в першій зустрічі проти бельгійців, яка завершилася вольовою перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1. Обидва гравці вже залишили розташування національної команди.

Раніше пресслужба львівських "Карпат", кольори яких Сич захищає на клубному рівні, повідомила деталі травми Олексія та орієнтовний термін, на який він вибув.

Матч-відповідь між Бельгією та Україною відбудеться в неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

На перемогу національної команди над Бельгією також відреагував екстренер "синьо-жовтих", а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

Крім того, причину поразки від України назвав головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія.

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