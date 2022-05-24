Збірна України залишилася без спаринг-партнерів перед вирішальними матчами за вихід на ЧС-2022

Збірна України залишилася без спаринг-партнерів перед вирішальними матчами за вихід на ЧС-2022

Збірна України більше не проводитиме товариські матчі перед стиковою зустріччю відбору ЧС-2022 з Шотландією, що відбудеться 1 червня.

"Синьо-жовті" вже відіграли товариські поєдинки з "Борусією" М, "Емполі" та "Рієкою". Також була запланована зустріч зі збірною Конго, однак вона не відбудеться.

Про це повідомив головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"На жаль, контрольної гри не буде. Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки й був готовий зіграти в потрібні нам дати — 22—23-го або 26 травня. Перш за все, хочу зазначити, що УАФ спільно з УЄФА здійснили, без перебільшення, титанічну роботу щодо спарингів. У час, коли завершуються клубні чемпіонати, а збірні ще не зібралися, знайти спаринг-партнера, який би підійшов для відпрацювання необхідної тактичної схеми на гру із шотландцями, украй складно. Знаю, що УЄФА звертався з пропозицією щодо поєдинку до більшості відомих клубів Європи, але вони відмовилися в силу своїх обставин. Уже фактично домовилися про товариський матч 26 травня із Демократичною Республікою Конго, однак африканці відмовилися останньої миті з лише їм відомих причин", - цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Тренер додав, що розглядалася можливість провести контрольні матчі з двома клубами Сегунди, а також на штучному полі зі збірною Литви, однак українська сторона відхилила ці пропозиції.

Петраков зазначив, що наразі доцільніше буде провести внутрішній спаринг в межах команди.

"Поділимо збірну на два склади, зіграємо в тренувальному центрі Футбольного союзу Словенії, де ми готуємося понад три тижні, на вже добре знайомому нам полі, без зайвих переїздів та зміни клімату. У нинішній ситуації це єдиний прийнятний варіант", - підкреслив він.

Нагадаємо, що головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк за тиждень перед матчем проти України розповів про свої очікування та емоції від гри проти "синьо-жовтих".

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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