Збірна України замінила воротаря перед жовтневими матчами відбору Євро-2024: відома причина

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив заміну голкіпера в заявці національної команди на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, через пошкодження воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна, в якого виникли проблеми зі спиною, до табору "синьо-жовтих" викликано голкіпера донецького "Шахтаря" Дмитра Різника.

Зазначається, що Лунін не допоможе збірній України у прийдешніх поєдинках.

Раніше із заявки національної команди вибули травмовані Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. Їх замінили Олександр Піхальонок і Назарій Русин. Також до розташування "синьо-жовтих" був довикликаний захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток.

Національна команда розпочне свій збір 8 жовтня у Празі. Саме в чеській столиці українці 14 жовтня зіграють номінально домашній матч проти Північної Македонії. 17 жовтня підопічні Реброва на виїзді зустрінуться з Мальтою.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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