Збірна України замінить дискваліфіковану Росію на Чемпіонаті світу з волейболу-2022

Раніше у країни-агресорки забрали право проведення планетарної першості, а команду РФ усунули від турніру.

Чоловіча збірна України з волейболу виступить на ЧС-2022 замість дискваліфікованої Росії.

Про це повідомила пресслужба Федерації волейболу України.

На початку березня Міжнародна федерація волейболу оголосила про перенесення Чемпіонату світу, який повинен був відбутися в Росії, через повномасштабне вторгнення військ РФ до України. Також Росію та Білорусь усунули від міжнародних змагань з волейболу. Таким чином, російську збірну позбавили права зіграти на планетарній першості.

"Адміністрація ФІВБ прийшла до висновку, що підготувати та провести Чемпіонат світу в Росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати право на проведення престижного турніру у Росії", - йшлося у повідомленні організації.

14 квітня президент Федерації волейболу України Михайло Мельник отримав листа від ФІВБ у якому повідомлялося, що збірна України зіграє на Чемпіонаті світу-2022 замість Росії. Там зазначається, що процедура жеребкування проводитися наново не буде і Україна посяде місце Росії у групі А під першим сіяним номером.

Отже, суперниками збірної України на ЧС-2022 стануть команди Сербії, Тунісу і Пуерто-Рико. За попередньою інформацією, Чемпіонат світу відбудеться в Польщі та Словенії.

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