Збірна України запустила продаж віртуальних квитків на матч з Уельсом, щоб зібрати кошти на відбудову країни

Збірна України запустила продаж віртуальних квитків на матч з Уельсом, щоб зібрати кошти на відбудову країни

Національна команда продовжує шлях до Чемпіонату світу-2022, водночас збираючи кошти на допомогу Україні. Цього разу — на її відбудову.

У неділю, 5 червня, відбудеться останній кваліфікаційний матч плейоф перед фінальною стадією турніру, в якому українська команда протистоятиме збірній Уельсу. Як і перед поєдинком проти Шотландії, у продаж знову надійшли віртуальні квитки для тих, хто готовий підтримати збірну та Україну.

Зібрані кошти традиційно будуть перераховані через платформу UNITED24 на один із напрямів допомоги — відбудову України. Ціновий діапазон, категорії благодійних квитків, а також бонуси, які вони гарантують, не змінилися.

Кожен, хто придбає благодійний квиток, отримає його унікальну віртуальну копію, а також лист із подякою від одного з гравців. Найбільш прихильні благодійники знову зможуть виграти футболку гравця збірної з автографом.

Придбати віртуальні квитки та побачити перелік подарунків можна за посиланням.

Організаторами збору виступили компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox.

Нагадаємо, що на попередній матч між Шотландією та Україною, який національна команда виграла з рахунком 3:1, менш ніж за 40 годин було продано квитків на суму 415 000 грн.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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