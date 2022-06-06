Збірна України завершила Чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей

Збірна України з важкої атлетики виборола 21 медаль на Чемпіонаті Європи в албанській Тірані.

"Синьо-жовта" команда виграла сім великих медалей за підсумками двоборства (ривок і поштовх) — дві "золоті", чотири "срібні" та одну "бронзову". З урахуванням малих медалей – сім "золотих", дев'ять "срібних" та п'ять "бронзових".

21 медаль – рекордний результат збірної України на європейських першостях із важкої атлетики. Жіноча збірна України з 18 медалями стала найкращою у заліку жіночих команд (сім "золотих" нагород, з яких дві – великі).

У підсумку Україна посіла друге місце в медальному заліку що за великими нагородами, що за загальною кількістю подіумів. Таким чином, Україна опустилася на одне місце, порівняно з минулим роком, через меншу кількість золотих нагород, але за загальною кількістю перевершила всі попередні чемпіонати Європи.

Єдиною абсолютною чемпіонкою Європи серед українок стала Ірина Деха, яка виграла три "золоті" медалі (у ривку, поштовху та двоборстві) у ваговій категорії до 81 кг. Ще однією володаркою великого "золота" стала Марія Гангур (вагова категорія до 64 кг).

Єдину медаль у двоборстві у чоловіків України приніс Дмитро Вороновський, котрий виграв "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг.

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