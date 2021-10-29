Збірна України завершить зимові Олімпійські ігри-2022 без жодної медалі - прогноз

Переможцями командного заліку повинні стати норвежці.

Аналітики дали невтішний прогноз для збірної України на зимові Олімпійські ігри-2022 , які відбудуться в Пекіні.

Так, Gracenote Live просимулював результати змагань, де з'ясувалося, що "синьо-жовті" не візьмуть жодної медалі. І це за 100 днів до старту Олімпіади.

Щодо фаворитів, то медальний залік повинна очолити збірна Норвегії. На її рахунку має бути 44 медалі. До вашої уваги список країн, які повинні опинитися в топ-10 списку.

gracenote.com

Зазначимо, що на Олімпійський іграх-2018 українці виграли одну медаль - "золото". Її володарем став фрістайліст Олександр Абраменко.

Олімпіада-2022 в Пекіні триватиме від 4 до 22 лютого.

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