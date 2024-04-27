Збірна України завоювала другу медаль на чемпіонаті Європи-2024 зі спортивної гімнастики

Збірна України здобула другу медаль на чемпіонаті Європи 2024 року зі спортивної гімнастики, який триває в італійському Ріміні. Назар Чепурний став бронзовим призером в опорному стрибку.

21-річний українець посів третє місце з результатом 14,749 бала.

Чемпіоном Європи в опорному стрибку став британець Джейк Джерман (14,883 бала), а срібну медаль завоював Артур Давтян з Вірменії (14,850 бала).

Ще один українець Ігор Радівілов став четвертим, набравши 14,000 бала.

Для Чепурного це перша в кар'єрі медаль на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики. Раніше від здобув "бронзу" в опорному стрибку на чемпіонаті світу-2023.

Медаль Чепурного – друга для України на Євро-2024 зі спортивної гімнастики. Першу нагороду нашій країні приніс Олег Верняєв, який здобув "срібло" у багатоборстві.

Чоловічий чемпіонат Європи у Ріміні триватиме до 28 квітня. А вже від 2 до 5 травня тут же відбудеться жіноча континентальна першість зі спортивної гімнастики.

Нагадаємо, попереднє Євро-2023 зі спортивної гімнастики, де виступали чоловіки та жінки, українська збірна закінчила з чотирма нагородами (одне "золото" та три "бронзи"), посівши п'яте місце в медальному заліку.

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